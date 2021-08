Guvernul schimbă strategia militară a României Serviciul militar voluntar in termen va fi reintrodus, prevede noua strategie a Armatei, discutata miercuri de Guvern. Sunt pregatite noi masuri și pentru rezervisti, care vor forma o structura de forța terestra pentru misiuni pe timp de pace, dar și in timpul starii de urgența. Este vorba despre schimbari legislative care vor fi puse la […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

