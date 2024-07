Guvernul schimbă paradigma investițiilor în managementul riscurilor de dezastre Guvernul adopta in ședința de azi o Hotarare pentru aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscurilor de dezastre 2024 – 2035. Strategia Naționala de Reducere a Riscurilor de Dezastre vizeaza schimbarea paradigmei in ceea ce privește managementul riscurilor de dezastre, prin crearea unui cadru legal și instituțional și a unor mecanisme care sa susțina […] The post Guvernul schimba paradigma investițiilor in managementul riscurilor de dezastre appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

