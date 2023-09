Guvernul schimbă legea pentru acordarea permisului auto: aceste mașini vor avea interzis pe străzi Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de vineri mai multe acte normative, intre care cele referitoare la stabilirea conditiilor pentru eliberarea permisului de conducere international, la decontarea cheltuielilor pe lunile mai-iunie cu hrana si cazarea cetatenilor refugiati din Ucraina, avand in analiza si normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pentru elevi si studenti, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Guvernului, proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

