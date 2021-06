Guvernul scapă porumbelul. Din iulie, se revine la starea de normalitate Deși niciun oficial nu a ieșit inca sa anunțe acest lucru, Guvernului i-a scapat o precizare in Programul Național de Reforma, potrivit careia se revine la starea de normalitatea din a doua jumatate a anului. De altfel, atat medicii, cat și politicienii susțin, la unison, ca nu se mai justifica in niciun fel prelungirea starii […] The post Guvernul scapa porumbelul. Din iulie, se revine la starea de normalitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

