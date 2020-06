Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, cand se vor acorda despagubiri oamenilor afectați de inundațiile teribile din ultima perioada. "Dupa ce inceteaza, dupa ce se finalizeaza cererile, Prefecturile vor trimite pentru a aloca sumele necesare de la Guvern. Noi vom procesa solicitarile procesate cu viteza maxima posibila. 1, 4 de lei avem in fondul de urgența aflat la dispoziția Guvernului. Intotdeauna am gasit soluții pentru a nu lasa oamenii la necaz. In Aiud sunt 3 case avariate, reparațiile vor fi susținute. Pe masura ce vom primi solicitarile, vom aloca banii necesari", a anunșat Ludovic…