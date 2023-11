Guvernul s-a răzgândit. Magistrații primesc salariile restante, de 340 milioane euro Guvernul a renunțat la amanarea plații restanțelor salariale cuvenite judecatorilor și procurorilor. Valoarea sumelor necesare pentru efectuarea plaților se ridica la 1,7 miliarde de lei (340 milioane euro), acestea urmand sa fie asigurate din fondul de rezerva, in condițiile in care nu mai are loc rectificarea bugetara. In draftul Ordonanței de Urgența prin care Guvernul […] The post Guvernul s-a razgandit. Magistrații primesc salariile restante, de 340 milioane euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

