Guvernul are de gand sa majoreze alocațiile cu 10 la suta de la 1 ianuarie și cu alte zece procente din luna august, iar punctul de pensie va crește cu 8 la suta, dar din luna septembrie, au declarat surse politice pentru D igi24.ro. Veniturile bugetarilor (sporuri, indemnizații, salarii etc.) vor fi plafonate pentru o perioada de 2-3 luni, timp in care se va face o analiza, intrucat in momentul de fața sunt discrepanțe intre banii pe care ii primesc bugetarii. In ceea ce-i privește pe profesori, majorarea de salarii promisa va fi și ea amanata, probabil pana in decembrie 2021, au spus sursele…