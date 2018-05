Guvernul s-a laudat ca a simplificat restituirea taxei auto. In realitate, nu s-a schimbat nimic In urma cu o luna si jumatate, Guvernul a anuntat ca simplifica modalitatea de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu.



Mai exact, Executivul a eliminat, prin ordonanta de urgenta, obligativitatea de a anexa la cererea de restituire a taxei auto ori a timbrului de mediu a documentelor privind plata taxei, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii.



