Guvernul rus va stimula alimentarea navelor cu gaz natural lichefiat prin modificarea Legii privind exportul de gaze naturale Rusia este pregatita sa creasca producția de GNL la 100 de milioane de tone in perioada de 7 ani. Excluderea operațiunilor de imbuteliere a navelor cu gaz natural lichefiat (GNL) din Legea privind exportul de gaze va permite stimularea utilizarii acestuia ca combustibil de buncare, care este mai ecologic și reprezinta o alternativa pentru transportul maritim și fluvial, se arata in nota explicativa la proiectul de lege inaintat Guvernului RF catre Duma de Stat la 9 martie 2023, scrie portnews.ru. Guvernul RF propune modificarea articolelor 2 și 3 din Legea privind exportul de gaze. Guvernul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

