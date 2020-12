Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul rus Tatiana Golikova a declarat ca peste 80% din decesele suplimentare inregistrate in Rusia in 2020 au legatura cu Covid-19, ceea ce ar insemna ca bilanțul din Rusia este de trei ori mai mare decat s-a anunțat anterior, informeaza BBC .

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor. Pana in prezent,…

- Rusia a raportat vineri un numar record de decese din cauza COVID-19, la o zi dupa ce datele oficiale au relevat o crestere alarmanta a deceselor in luna octombrie, luna cu cele mai multe decese inregistrate in ultimii zece ani. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 613 decese din cauza COVID-19,…

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea pana la 30 iunie 2021 a acordarii indemnizatiei acordate pentru persoanele care au timpul redus de munca din cauza pandemiei. In ședința de guvern de joi, Executivul a decis prelungirea acordarii somajului tehnic pentru domeniile restrictionate din cauza pandemiei…

- Un nou container cu instalație de racire a fost adus la Morga din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, care nu mai avea locuri din cauza numarului mare de decese ale unor pacienți confirmați cu...

- Vladimir Urin, directorul Teatrului Bolsoi din Moscova, a dezvaluit ca 124 de cazuri de Covid-19 au fost depistate printre artisti si personal. El cere inchiderea salilor de spectacol, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro.Teatrul Bolsoi afiseaza pentru luna decembrie spectacole, dar diectorul Vladimir…

- Guvernul austriac a anuntat o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, transmit agentiile internationale de presa. „O a doua izolare…

- Au fost inregistrate doua noi decese, la nivelul județului Alba a unor pacienți cu COVID-19. Este vorba despre o femeie de 93 de ani din Capud și un barbat de 59 de ani din Alba Iulia, cu multiple afecțiuni. Femeia de 93 de ani a fost confirmata cu virusul pandemic in data de 16.09.2020, urmand apoi…