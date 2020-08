Guvernul rus anunță declanșarea unei anchete privind spitalizarea lui Aleksei Navalnîi Ministrul de interne al Rusiei a anunțat joi ca va demara o ancheta privind spitalizarea politicianului de opoziție Aleksei Navalnîi dupa ce acesta a fost internat în condiție critica în urma unei tentative de otravire, transmite Reuters.



Navalnîi, în vârsta de 44 de ani, este într-o coma indusa medical într-un spital din Berlin unde a fost transportat cu avionul sâmbata dupa ce s-a prabușit în timpul unui zbor dinspre orașul siberian Tomsk catre Moscova.



Clinica germana care îl trateaza a anunțat ca examinarea medicala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

