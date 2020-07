Stiri pe aceeasi tema

- Numarul infectarilor cu COVID-19 ar putea ajunge pana la 1.600 de cazuri zilnice la jumatatea lunii august, conform notei de fundamentare a hotararii de Guvern prin care a fost prelungita starea de alerta.

- Guvernul Romaniei, la inițiativa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a adoptat Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitați sau parți din localitați, ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local și pentru...

- Ajutorul oferit cetațenilor din Republica Moldova consta in 500.000 de maști de protecție de tip FFP2, 25.000 de combinezoane, 5000 de viziere, 5000 ochelari de protecție, 200.000 de manuși, 2 800 cutii de medicamente, 10 izolete cu presiune negativa pentru transportul pe targa și aprox. 80 000 l alcool…

- Terenul retrocedat Manastirii Bucium de catre Guvernul Romaniei este situat pe strada Petru Movila nr. 65 si are o suprafata de 520 de metri patrati. Se afla in imediata vecinatate a Ansamblului Mitropolitan Iasi, fiind inconjurat insa de doua institutii militare importante: Inspectoratul pentru Situatii…

- Romania a exportat prin Portul Constanța, in primul trimestru al anului 2020, cu peste 50% mai multe cereale fața de aceeași perioada din 2019, an in care prin porturile maritime romanești s-a inregistrat cel mai mare trafic din ultimii 30 de ani.Cele mai multe grane au ajuns in Egipt, Coreea de Sud…

- Documentele necesare pentru obtinerea somajului tehnic vor fi transmise, incepand de vineri, 1 mai 2020, prin Registratura electronica pusa la dispozitie de Guvernul Romaniei prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, https://aici.gov.ro/home, a anuntat Ministerul Muncii.

- Guvernul Romaniei a adus adaugiri Hotararii 1.093/2013, cea care declara EURO 2020 eveniment de interes public și de importanța naționala. Campionatul European ar fi trebuit sa se dispute in aceasta vara. A fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus și se va desfașura in perioada 11 iunie - 11…

- Federatia Romana de Atletism a anuntat prelungirea termenului de suspendare a tuturor competițiilor pana in data de 15 iunie. „In contextul prelungirii starii de urgenta pana in data de 16 mai si a pastrarii in vigoare a tuturor masurilor de preventie si securitate stipulate in ordonantele militare…