- Romania elimina formularul digital de localizare a pasagerilor, la intrarea in țara. Formularul PLF ar putea fi, insa, cerut la ieșire, in funcție de destinație. In condițiile in care starea de alerta s-a terminat in Romania, a fost eliminat complet și formularul digital de intrare in Romania, a spus,…

- Guvernul respinge orice forma de cenzura, orice forma de ingradire a liberei exprimari si sustine orice fel de initiativa care contribuie si respecta nevoia de informare a publicului in conditiile legii, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El a facut aceste precizari,…

- Statele Unite au un angajament „sfant” fața de garanția NATO de aparare reciproca intre statele membre, in conformitate cu articolul 5, a declarat secretarul de stat Antony Blinken in timpul unei vizite in Lituania luni. Antony Blinken a adus in discuție articolul 5 NATO „Nimeni nu ar trebui sa se indoiasca…

- In zilele de luni și marți, in unele zone din Romania, inclusiv in București, vom avea ninsoare, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Pana in seara ziei de marți, 8 martie, vremea va fi rece. „Cerul va fi noros, temporar va ninge, iar pana la finalul intervalului se va depune un strat…

- Guvernul Romaniei lucreaza la un program pentru creșterea stocului de pastile cu iod, a anunțat premierul Nicolae Ciuca, duminica seara. „Exista un stoc de pastile de iod, el este insuficient”, a precizat premierul Nicolae Ciuca intr-o emisiune a postului Digi 24. Declarația șefului Guvernului Romaniei…

- Polonia neaga ideea ca va oferi Ucrainei avioane de lupta, idee care ar fi fost admisa de SUA. „Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina si nici nu va permite folosirea aeroporturilor sale”, a anunțat guvernul de la Varșovia. Polonia iși menține totuși disponibilitatea de a sprijini Ucraina,…

- Guvernul reacționeaza la decizia CCR privind masca de protecție : ”Aceste decizii nu se pot pune in discuție”. Dan Carbunaru, Purtatorul de cuvant al Executivului, a declarat: ”Guvernul așteapta motivarea deciziei CCR care stabilește ca instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul…