Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, va efectua azi, 27 iunie, incepand cu ora 09:30, o vizita de lucru la proiectul „Aspretele Traiește” al Fundației Alex Gavan, situat pe Valea Valsanului din Munții Fagaraș. Aceasta vizita vine in contextul recentei adoptari de catre Uniunea Europeana…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, vine joi, 20 iunie 2024, in Delta Dunarii. Acesta ajunge in județul Tulcea in scop de serviciu și va participa la evenimente importante. Joi, 20 iunie 2024, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, va intreprinde o vizita de lucru…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a convocat luni, 3 iunie a.c., Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența (CMSU), la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP). Vremea continua sa fie schimbatoare și, pe langa temperaturile in prag de canicula, sunt așteptate…

- Se dau bani de la stat. Vorbim despre o suma pana la 20.000 de euro de persoana, conform celei mai recente decizii luate de Guvern. Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole…

- Fermierii iși pot lua tractoare noi cu bani de la guvern. Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate. Prin acest program, producatorii agricoli vor putea cere…

- Guvernul Romaniei a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, memorandumul privind aprobarea incheierii contractelor de finanțare a proiectelor aferente Investiției – ”Extinderea sistemelor de apa și canalizare in aglomerari mai mari de 2000 locuitori echivalenți, prioritizate…

- Ministerul Mediului va apela la servicii bazate pe Inteligenta Artificiala (AI) pentru a fi verificate avizele de transport pentru masa lemnoasa si fotografiile aferente, incarcate in aplicatia SUMAL 2.0, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet,…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, a programat pentru acest an impaduriri artificiale pe 6.000 de hectare. Acestea se fac acolo unde nu este posibila regenerarea naturala. Circa 23 de milioane de puieti forestieri produsi in pepinierele Romsilva sunt utilizati in campania de impaduriri de primavara,…