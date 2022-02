Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista o inregistrare de creșteri de radiații pe teritoriul Romaniei, da asigurari purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce agenția nucleara ucraineana a declarat ca exista o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane, respectiv…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca informațiile privind gradul de radiații de la Cernobil sunt pure speculații. „Am vazut și eu informațiile din Ucraina. E o creștere locala, din cauza prafului. Daca ajungem intr-o astfel de situație și in Romania, exista instituții care sa faca recomandari…

- Nu exista o inregiastrare de creșteri de radiații pe teritoriul Romaniei, da asigurari purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane,…

- Printre ultimele numiri de la sfarșitul saptamanii in eșalonul doi al administrației centrale a fost și una care ne demonstreaza ca politica se face in familie. Premierul Nicolae Ciuca l-a numit prin Decizia nr.78 din 21 ianuarie 2022 pe Florian-Daniel Geanta se numește in funcția de președinte al Autoritații…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea cu 1.175 a numarului de posturi din Educatie, in principal destinate invatamantului preuniversitar de stat, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El a precizat ca hotararea de Guvern aprobata modifica si completeaza HG 369/2021 privind…

- Mihaela Radulescu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania, ea s-a remarcat in iarna lui 1989, in timpul Revoluției de la București. Acesta nu mai e un secret pentru mulți… Mihaela Radulescu a participat la momentul ce a schimbat istoria Romaniei și recunoaște ca imediat dupa și drumul…

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna „cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor”, iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Jean Danuț Carbunaru a fost numit marți noul purtator de cuvant al Guvernului, de catre premierul Nicolae Ciuca. Nascut la Braila, in data de 14 aprilie 1978, Carbunaru a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, in 2000. Are o experiența de peste 20 de ani in presa.…