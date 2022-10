Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei nu a mai platit factura la curent de aproape șase luni, potrivit surselor Realitatea PLUS. De vina ar fi schimbarea furnizorului de energie. Hidroelectrica ar fi trebuit sa calculeze consumul de electricitate și sa factureze, astfel incat Palatul Victoria sa poata plati pentru consumul…

- Guvernul Romaniei nu a mai platit facturile la energie electrica de 6 luni. Situația se datoreaza tot masurilor adoptate de catre Guvern pentru ca au fost mult prea multe modificari succesive ale legilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un antreprenor din orașul italian Marsala, proprietar al unui hotel, a ajuns la spital dupa ce a primit o factura la curent in valoare de 83.000 de euro, de zece ori mai mult decat in mod normal, scrie newsicilia.it, citeaza digi24.ro.

- Dorian Popa construiește un cartier de vile in Domnești, langa București. Artistul e zi de zi pe șantier, verifica stadiul lucrarilor, ce investiții mai are de facut. Intr-un vlog pe Youtube, artistul a dezvaluit ce factura la curent i-a venit pentru șantier, pentru doar o luna. Cantarețul a fost filmat…

- Peste 7.500 de lei are actorul de platit la energia electrica pentru un consum de 7.000 de kilowați-ora. Actorul spune ca și-a platit facturile lunar, iar furnizorul cu care are contract Manole i-a raspuns in comentarii ca factura este de regularizare și va face verificari. Pana atunci, factura de 7.500…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, marti la Palatul Victoria pe omologul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, ocazie cu care a fost analizat stadiul implementarii proiectelor concrete destinate sprijinirii Republicii Moldova, in domenii care vizeaza aprovizionarea cu energie si gaz, asigurarea…

- ”Virgil Popescu este un izvor nesecat de nepricepere. Este emblema acestui guvern esuat, format din baieti nu prea destepti. Iar acest lucru se vede in facturile fiecarui consumator din Romania. A inceput sa se vada dureros pe cardul angajatilor din industria prelucratoare. Si se vede in datoria de…

- ”Virgil Popescu este un izvor nesecat de nepricepere. Este emblema acestui guvern esuat, format din baieti nu prea destepti. Iar acest lucru se vede in facturile fiecarui consumator din Romania. A inceput sa se vada dureros pe cardul angajatilor din industria prelucratoare. Si se vede in datoria de…