Stiri pe aceeasi tema

- La tragerea la sorți organizata azi, 7 decembrie, la Zurich (Elveția), in absența delegațiilor europene din cauza contextului pandemic, tricolorii au aflat oponenții din cursa spre Campionatul Mondial Qatar 2022. Aflata in urna a doua valorica, Romania va juca intr-o grupa de 6 echipe. Configurația…

- Una dintre prioritațile pe care le voi avea in calitate de parlamentar, va fi inventarierea și evaluarea tuturor salilor de sport din Romania. Totodata, imi doresc crearea unui cadru legislativ care sa stipuleze condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca aceste spații, in care noi și copiii noștri…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice de la Politia Judeteana Alba au efectuat 87 de perchezitii in Capitala și in 20 de judete, la sediile Delgaz Grid, companie a grupului E.ON Romania, societate de distributie de gaze, intr-un dosar vizand posibile fapte de inselaciune, fals intelectual…

- Magazinele din Romania au la vanzare lamai aduse din Turcia, tratate cu substanțe periculoase, care pot produce cancer, avertizeaza Asociația Pro Consumatori. Organizația – certificata de Guvernul Romaniei in anul 2005 ca fiind de utilitate publica- a desfașurat o ancheta in urma solicitarilor de informare…

- – Este cea de-a 300-a zi a lui 2020. Au ramas 66 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 6:55 si va apune la ora 17:15. – Crestinii ortodocsi, greco-catolici si romano-catolici il sarbatoresc astazi pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir. Este „Ziua Nationala a Auditorului…

- Un numar de peste 500.000 de șomeri și mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolvența sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in condițiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii și angajați va fi foarte puternic, iar efectele…

- Etapa a șaptea a primei ligi de fotbal feminin din Romania are probleme din cauza Covid-19. Doua meciuri au fost amanate din cauza infectarilor cu coronavirus. „Partida dintre AFC Universitatea Olimpia Cluj și Fotbal Feminin Baia Mare, care trebuia sa se dispute in data de 16.10.2020, va fi reprogramata.…

- "Va dau o veste buna, in sensul in care aseara Guvernul Romaniei a aprobat prin ordonanta de urgenta privind infiintarea Politiei Animalelor. O dorinta a noastra a tuturor, un proiect care a fost supus unei dezbateri lungi, unei transparente publice, am discutat cu toti cei care sunt implicati in acest…