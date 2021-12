Guvernul României are luni, 13 decembrie, ședință în format mixt Guvernul Romaniei are luni, 13 decembrie, o ședința in format mixt, cu participarea fizica și online a membrilor din executiv. In cadrul ședinței se va supune aprobarii forma finala a Ordonanței de Urgența privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor europene in cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliența, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliența necesar Romaniei pentru accesarea fondurilor externe rambursabile și nerambursabile in cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

