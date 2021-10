Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea „certificatului verde” pentru a permite accesul la spațiile publice din Romania creeaza și o problema diplomatica. Nu au fost luați in considerare cetațenii straini care s-au vaccinat cu...

- PNRR ar putea fi cuvantul anului dupa pandemie. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastra le-a obținut de la U.E. pentru transport sustenabil, educație, sanatate, digitalizare. Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei cuprinde 1.350 de pagini, banii ceruți sunt 14,2 miliarde…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat vineri, 17 septembrie, la RFI , ca Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta pe 23 septembrie, iar presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la toate semnarile PNRR-urilor europene, va fi prezenta și in…

- Noua Strategie militara a Romaniei, elaborata de Ministerul Apararii Naționale, subliniaza ca mijloacele de protecție și de combatere a pandemiei pot fi folosite de unele state drept arma politica. “Diplomația maștilor sau a vaccinului anti – COVID 19” fac parte din “inventarul modalitaților de acțiune…

- Plata impozitelor pe profit de catre companiile multinaționale este o problema care preocupa Comisia Europeana. Ea vrea ca toți acești giganți sa fie obligați sa-și declare public locul unde iși realizeaza...

- In urma mai multor audiențe pe care le-am avut in ultima perioada mi s-a adus la cunoștința faptul ca o parte dintre firmele romanești care lucreaza la marile proiecte de infrastructura din Romania ar putea intra in faliment pana la finalul anului. Și asta pentru ca deși statul roman iși respecta sau…

- Europarlamentarul USR-PLUS Vlad Gheorghe afirma ca, pana in 2030, Comisia Europeana doreste trei miliarde de copaci in plus, iar Romania pierde trei hectare de padure pe ora, pentru un total estimat de peste 20 de milioane de metri cubi de lemn taiat ilegal in fiecare an din tara noastra, anunța…

- Listarea Rosiei Montane la UNESCO nu aduce bani Romaniei, nota de plata pentru listarea UNESCO ar putea ajunge chiar la valori colosale, spun expertii. Guvernul evita sa se pronunte, privind retragerea dosarului. Vicepremierul Dan Barna sustine insa listarea, pozitie despre care spune ca este o linie…