- CNSU a actualizat lista țarilor in funcție de rata de incidența, conform Hotararii nr. 37 din 04.06.2021. Turcia intra in zona verde In zona roșie se afla: Maldive, Seychelles, Bahrain, Uruguay,...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi o hotarare privind aprobarea clasificarii țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata. Anexa la HCNSU nr. 33 din 27.05.2021 Lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata, conform Hotararii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea și cu privire la care se instituie masura carantinei. Anexa la HCNSU nr. 31 din 21.05.2021 Lista cu…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca "zona verde" a tarilor din care se poate veni in Romania fara restrictii impuse de pandemie ar putea fi marita prin cresterea limitei incidentei peste 1,5 la mie a cazurilor noi din zonele respective. Intrebat, la Suceava, daca Guvernul are in vedere schimbarea…

- Rata incidenței cazurilor de coronavirus in județul Mureș, conform datelor publicate pe site-ul DSP Mureș. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta.pdf Sursa articolului: LISTA localitaților din Mureș privind rata de incidența la 1000 locuitori! Credit autor: ms. Source

- Raed Arafat a anuntat ca in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 4 la mie in ultimele 14 zile - in timpul week-end-ului vineri, sambata, duminica circulatia este permisa doar pana la ora 20:00. Daca incidenta depaseste 7,5 la mie, circulatia va fi pana la ora 20.00 toata saptamana.…

- Pașaportul de vaccinare este deja o realitate, iar persoanele vaccinate anti-COVID se bucura de condiții mai bune de calatorie. Opt țari din Europa, printre care și Romania, ii scutesc de carantina și de testare pe cei care au fost complet imunizați. Comisia Europeana a propus introducerea unui certificat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat. Toti cei care sosesc in Romania din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile. Lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 18 din…