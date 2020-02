Guvernul României a deblocat decontarea transportului elevilor Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de ieri, 4 februarie 2020, Ordonanța de Urgența pentru modificarea art. 84, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, prin care este reglementata și, in același timp deblocata, decontarea navetei pentru elevi. Ordonanța inițiata de Ministerul Educației și Cercetarii reglementeaza decontarea navetei elevilor de nivel liceal care nu sunt scolarizati in localitatea de domiciliu. Acestora li se vor deconta cheltuielile de transport de tip naveta zilnica, pe distanțe in limita a 50 km sau li se va… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decontarea navetei pentru elevi nu va mai avea limite de tarif, ci doar de kilometri pentru cei care parcurg zilnic drumul de acasa la școala folosind transportul rutier. Acest lucru va fi reglementat prin Ordonanța de Urgența, potrivit unui proiect lansat in dezbatere de Ministerul Educației. Decontarea…

- La initiativa ministrului educatiei si cercetarii, Monica Anisie, in ultimele doua saptamani au avut loc mai multe intalniri interministeriale pe tema asigurarii transportului elevilor scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu. In acest context, la sediul ministerului, a avut loc o noua…

- Decizia a fost anunțata printr-un comunicat de presa, dupa o ședința la sediul ministerului.. Ministerul susține ca gratuitatea va fi aplicata printr-un “act normativ” elaborat de “ministerele implicate”. La finalul aceleiași întâlniri, Ministerul Educației…

- Decizia a fost anunțata dupa o ședința la sediul ministerului la care au participat ministrul Dezvoltarii, un secretar de stat din Transporturi și reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor și ai Asociației Elevilor din Constanța. “Incepand cu anul școlar 2020-2021, elevii vor circula gratuit…

- Elevii vor putea circula gratuit cu toate mijloacele de transport in comun din luna septembrie, odata cu inceperea noului an școlar, a anunțat, luni, Ministerul Educației. Dupa o intalnire intre reprezentanți ai MinisteruluiEducației, ministrul Dezvoltarii, un secretar de stat din Transporturi șireprezentanți…

- Consiliul Național al Elevilor și Federația Naționala a Asociațiior de Parinți din Invațamantul Preuniversitar condamna, printr-un comunicat comun trimis catre presa, modul in care s-a desfașurat ședința Consiliului pentru Finanțarea Invațamantului Preuniversitar (CNFIP) din 14 ianuarie, in cadrul caruia…

- ​Consiliul Național al Elevilor și Federația Naționala a Asociațiior de Parinți din Invațamantul Preuniversitar condamna, printr-un comunicat comun trimis catre presa, modul in care s-a desfașurat ședința Consiliului pentru Finanțarea Invațamantului Preuniversitar (CNFIP) din 14 ianuarie, in cadrul…

- Consiliul Național al Elevilor solicita Guvernului Romaniei stabilirea unui plafon minim pentru bursele pentru elevi, fie ele sociale, de studiu, de merit sau de performanța. Va solicitam sa includeți finanțarea necesara in bugetul de stat pentru anul 2020. Elevii cer Ministerului Educației și Cercetarii…