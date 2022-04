Stiri pe aceeasi tema

Mai multi donatori europeni si internationali au convenit marti sa ofere Republicii Moldova ajutoare in valoare de 695 de milioane de euro, transmite Reuters. Tara este cea mai saraca din Europa si a primit pana acum peste 100.000 de refugiati ucraineni.

Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, reintroducerea unei scheme romanești de credit la export pe termen scurt, cu un buget de aproximativ 7,2 milioane euro, relateaza Mediafax.

Primaria Sectorului 6 finanteaza proiecte care vor fi depuse de cetateni in valoare de 1,2 milioane de lei.

Guvernul Romaniei a aprobat, sambata, acordarea unui ajutor de stat in cuantum de 43 de milioane de euro pentru compania nationala de transport feroviar CFR Calatori SA, suma fiind alocata pentru a compensa pierderile suferite de companie in perioada crizei sanitare provocata de pandemia de COVID-19,

Nuclearelectrica a incheiat miercuri cu Societatea Electrica Furnizare doua anexe la contractul de vanzare-cumparare energie, in valoare totala de 10,26 milioane de lei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.

Comisia Europeana (CE) a anuntat vineri ca a constatat ca o schema bulgara de 30,7 milioane de euro pentru a-i sprijini pe transportatorii aerieni afectati de pandemia de coronavirus este in conformitate cu Cadrul temporar de ajutor de stat.

Cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, in valoare de 33,2 milioane de lei, a fost castigat duminica in Bucuresti, cu un bilet in valoare de 18,50 lei, informeaza Loteria Romana intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a alocat, din Planul National de Redresare si Rezilienta, 217 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor si a cladirilor publice, a anuntat, vineri, ministrul Cseke Attila.