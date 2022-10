Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 12 octombrie a.c., Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor pentru turism pedestru. „Tendința romanilor de a opta pentru atracțiile turistice autohtone, naturale sau amenajate, intr-un cadru organizat, este in creștere! Prin urmare, o atenție tot mai mare trebuie indreptata catre traseele pedestre, care necesita semnalizare […] The post Guvernul Romaniei a adoptat normele metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor pentru turism pedestru first appeared on Suceava News Online .