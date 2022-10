Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 12 octombrie a.c., Memorandumul privind incadrarea schemelor de ajutor de minimis aferente participarilor individuale ale operatorilor economici romani la targuri și expoziții cu caracter internațional organizate in statele membre ale Uniunii Europene și in țarile terțe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, la misiuni economice desfașurate in strainatate, la manifestari […] The post Guvernul Romaniei a adoptat Memorandumul pentru includerea a doua instrumente de promovare #mat in politicile fiscal-bugetare first appeared on Suceava News Online…