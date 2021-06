Demisie! Antrenorul Iliesta: „Părăsesc Gloria…”

În această după-amiază, Ilie Stan și-a anunțat despărțirea de echipa din Crâng, pe care a antrenat-o doi ani. „Dragii mei buzoieni, După doi ani în care am încercat să fim cât mai buni, și eu, si echipa, părăsesc cu regret Gloria. Clubul la care am deschis ochii in fotbal, la care am debutat… [citeste mai departe]