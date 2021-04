Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova a crescut numarul copiilor infectati cu noul tip de coronavirus, dupa identificarea tulpinii britanice pe teritoriul tarii, a informat sambata Guvernul intr-un comunicat de presa. "Este o situatie alarmanta in ceea ce priveste afectarea copiilor de catre virusul Sars-Cov-2. In…

- Se atesta o situatie alarmanta in ceea ce priveste afectarea copiilor de COVID-19. Astfel, 12 528 de copii s-au imbolnavit, 53% dintre acestia fiind cu varsta de la 11 la 17 ani. Declaratia a fost facuta de premierul interimar Aureliu Ciocoi, dupa sedinta Centrului unic de comanda a starii de urgenta,…

- Creșterea numarului de infecții odata cu cel de-al treilea val de Covid-19 a determinat guvernul bulgar sa inchida școlile, gradinițele, restaurantele, magazinele mari și salile de sport, masura ce va intra in vigoare incepand de luni, 22 martie, pentru cel puțin 10 zile. Va reamintim ca pe 4 aprilie…

- Ministerul Sanatatii organizeaza luni o sedinta cu reprezentantii spitalelor COVID si suport COVID din Bucuresti privind cresterea numarului de paturi de Terapie Intensiva, au declarat surse medicale,...

- In Moldova a fost confirmata, prealabil, existența tulpinii britanice a COVID-19. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a anunțat in cadrul unei emisiuni ca rezultatul a venit de la un laborator din Germania.

- Creșterea numarului de cazuri noi de COVID in randul copiilor, odata cu reluarea cursurilor fața in fața, sta la baza unui val trei al pandemiei. Relaxarea restricțiilor, dar și instalarea așa numitei oboseli pandemice, care se traduce intr-o tendința de a renunța la masurile de protecție individuala,…

- Directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat marți intr-o conferința de presa ca așa cum se intampla peste tot in lume și in contextul raspandirii tulpinii britanice in Romania, este „firesc” daca apare o creștere a…

