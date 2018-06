Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Guvernul doneaza copiilor din diaspora Republicii Moldova un lot de peste 1400 de carți, cu scopul de a-i incuraja sa invețe limba romana și sa pastreze legatura emoționala cu țara de origine a parinților lor.

- Doua zile de petrecere ii asteapta pe cei mici, in Piata Ovidiu, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. Potrivit Primariei Constanta, deschiderea oficiala are loc vineri dimineata de la ora 10:00 cu "Maratonul Copilarieildquo;, iar apoi cei mici se vor distra alaturi de personajele lor preferate…

- Astazi, de la ora 11.00, copii cu dizabilitati si copii fara nevoi speciale sunt așteptați in Parcul Sportiv Tractorul la evenimentul „Tanar sau piticot, va arat ca și eu pot!”, organizat de Direcția de Asistența Sociala Brașov, cu prilejul Zilei Internationale a Copilului. La aceasta acțiune sunt invitați…

- Muzeul Judetean Buzau, in parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi, a demarat, marti, Campania „Doneaza si tu o jucarie!”, care isi propune sa colecteze jucarii pentru copiii proveniti din familii fara posibilitati materiale. „In cadrul Zilei Internationale a Copilului, in parteneriat cu Inspectoratul…

- Muzeul Judetean Buzau, in parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi, a demarat, marti, Campania "Doneaza si tu o jucarie!", care isi propune sa colecteze jucarii pentru copiii proveniti din familii fara posibilitati materiale. "In cadrul Zilei Internationale a Copilului, in parteneriat…

- In contextul marcarii Zilei Internaționale a Copilului, pe 1 și 2 iunie in Chișinau va avea loc o serie de evenimente pentru copii și parinți. Timp de doua zile, locuitorii și oaspeții capitalei vot putea participa la concursuri, intreceri sportive, programe distractive cu clovni și ateliere de creație,…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, in ședința de astazi, semnarea unui Amendament la Acordul de Asistenta privind asigurarea unei guvernari democratice eficiente și responsabile, semnat in septembrie 2016 la Chisinau, intre Guvernul Republicii Moldova si cel al Statelor Unite ale Americii.

- Guvernul Republicii Moldova respinge ideea unirii cu Romania, scrie publicatia The Guardian, citand un interviu cu premierul de la Chisinau, Pavel Filip. Acesta a declarat ca „s-au spus prea multe despre reunificare, identitate si limba”, iar el isi doreste sa se concentreze asupra dezvoltarii tarii.…