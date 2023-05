Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova incepe procedurile de retragere din unele acorduri cu CSI. Guvernul a aprobat astazi denunțarea a doua acorduri, unul care se refera la schimbul de informații in problemele ocrotirii frontierelor exterioare și altul care condițiile generale de livrare a marfurilor intre statele membre…

- Moldova nu a intreprins pași concreți de ieșire din CSI, in pofida declarațiilor facute de unii politicieni moldoveni. Declarația a fost facuta de secretarul general al CSI, Serghei Lebedev, pentru presa rusa.

- Republica Moldova va denunța acordurile privind crearea și activitatea televiziunii interstatale „MIR”. Miercuri, 19 aprilie, Guvernul a aprobat denunțarea Acordului privind crearea Teleradiocompaniei Interstatale, semnat la Bișkek in anul 1992 și a Acordului cu privire la garanțiile de drept internațional,…

- Canalul Mir TV cu reportajele sale din Moldova și din alte țari CSI ne ajuta sa ne amintim marea noastra istorie comuna. Afirmația o face unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare „August” Alexei Petrovici, relateaza Noi.md Așa a comentat pe pagina sa de pe rețeaua…

- In cadrul unei sedinte de miercuri, Guvernul Republicii Moldova a aprobat un acord cu Ucraina pentru simplificarea tranzitului de marfuri pe calea ferata. „Protocolul prevede eliminarea operatiunilor de control dublu, si, in unele cazuri, triplu, de catre serviciile de frontiera si vamale” – informeaza…

- Incepand cu luna aprilie a acestui an, in Republica Moldova va fi pus in circulație un nou model de pașaport. Un proiect in acest sens a fost aprobat miercuri, 15 martie, de catre Guvernul Republicii Moldova, transmite TV8. Noul pașaport conține 34 de pagini, se distinge prin 45 de elemente performante…

- In cadrul ședinței Guvernului de astazi, 28 februarie, cabinetul de miniștri a aprobat semnarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, transmite Noi.md Acordul intre Guvernul Republicii Moldova și Regatului…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, lista celor 27 de spitale sau secții care vor fi construite și dotate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat premierul Nicolae Ciuca.