Guvernul renunţă oficial la compensarea carburanţilor cu 50 de bani! Șoferii vor plăti prețul întreg de la 1 ianuarie Daca vor crește din nou prețurile, atunci Executivul este pregatit sa reia aceasta masura de compensare cu 50 de bani pentru litru de benzina și motorina de anul viitor.Mai exact, vor fi micșorate accizele pentru carburanți. Aceasta ar fi una dintre masurile pe care ar merge Executivul incepand de la 1 ianuarie 2023.Compensarea prețului la carburanți a fost anunțata de guvern in luna iunie, pe fondul creșterii prețurilor.Masura, care inițial trebuia sa fie in vigoare trei luni, s-a prelungit pana in decembrie. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

