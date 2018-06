Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Guvernul PSD/ALDE cu premierul Viorica Dancila a renuntat la intelegerea cu Banca Mondiala pentru construirea autostrazii Comarnic-Brasov ♦ Insa chiar guvernul PSD/ALDE cu premierul Mihai Tudose ceruse sprijinul Bancii Mondiale pentru acest proiect evaluat astazi la 3-4 mld. euro fata de…

- In contextul in care Banca Mondiala (BM) ofera asistenta tehnica nu pentru a finanta, ci pentru a combate „para-ndaraturile” din marile reforme (infra)structurale ale Romaniei, apar ca halucinante ultimele declaratii privind relatia Guvern/BM. Nu ai cum sa eviti intrebarea „Cum e posibil asa ceva?”.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, referindu-se la informatiile conform carora Guvernul renunta la proiectul cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic - Brasov, ca intr-un proiect nu e importanta sursa de finantare, este important sa faci acel proiect si ca Ministerul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat oprirea acordului cu Banca Mondiala pentru proiectul autostrazii Comarnic-Brasov, prezentat, anul trecut, de premierul Mihai Tudose, urmand ca autostrada sa fie construita printr-un parteneriat...

- Deputatul USR Catalin Drula a anunta, joi, ca membrii Comisiei Transporturi din Camera Deputatilor au fost anuntati ca Guvernul renunta la pregatirea proiectului autostrazii Comarnic-Brasov cu Banca Mondiala, intentionand sa realizeze drumul in parteneriat public-privat, sub coordonarea lui Narcis Neaga.

- Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, a afirmat ca exista doua Romanii: una dinamica, urbana si bine integrata in Uniunea Europeana (UE), iar alta reprezentata de zonele rurale sarace si izolate, cu locuitori ce traiesc sub pragul de saracie, in proporție de peste trei sferturi din total.

- Banca Mondiala a imbunatatit estimarile de crestere a economiei Romaniei pentru 2018 si urmatorii doi ani, iar pentru acest an anticipeaza un avans de 5,1%, cu 0,6 puncte procentuale peste ritmul prognozat in ianuarie. Înstituţia financară avertizează, însă, că presiunile…

- Guvernul a aprobat scutirea de taxa vamala, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și taxa pe valoarea adaugata pentru marfurile și serviciilor importate și (sau) livrate pentru construcția Azilului de batrâni din Ceadîr-Lunga din UTA Gagauzia, scrie IPN. Acest proiect…