- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta modificarea OUG 39/2018 privind parteneriatul public-privat astfel incat sunt eliminate competentele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza ca unitate centralizatoare a procedurilor de parteneriat public-privat si transferate impreuna cu proiectele…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei de guvern de marti se va afla o ordonanta de urgenta referitoare la o serie de proiecte strategice, inclusiv Autostrada Unirii, prin care vor fi anulate toate procedurile desfasurate pana in prezent de Comisia Nationala pentru Strategie…

- Guvernul a dezbatut, joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta care vizeaza anularea procedurilor de contractare a investitiilor in parteneriat public-privat aflate in derulare la nivelul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a precizat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca."A…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat ca Guvernul se afla intr-un stadiu avansat de reorganizare a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, potrivit Agerpres."Comisia Nationala de Prognoza, la solicitarea prim-ministrului Ludovic Orban, trebuie sa revina la functia si…

- Guvernul a adoptat, in cadrul sedintei de luni, studiul de fundamentare pentru construirea, in parteneriat public-privat, a primei banci de sange, plasma umana si celule stem din Romania, proiect a carui valoare totala se ridica la 854 milioane de lei fara TVA. Potrivit unui comunicat…

- Guvernul a adoptat, in cadrul ședinței de guvern de astazi, studiul de fundamentare pentru construirea, in parteneriat public privat, a primei banci de sange, plasma umana si celule stem din Romania.In baza acestui studiu de fundamentare, Comisia Naționala de Strategie și Prognoza va atribui…