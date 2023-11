Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare au renuntat la ideea unor noi plafoane pentru platile in numerar. Dupa discutiile din ultimele zile cu mediul de afaceri si sistemul bancar, premierul Marcel Ciolacu spune ca vor exista, totusi, doua exceptii: plafonul de casa va fi de 50.000 lei, iar avansul spre decontare…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, precizeaza ca, in urma analizei privind masura plaților in numerar, in coaliția de guvernare s-a decis o serie de modificari necesare, „care sa contribuie la protejarea mediului de afaceri și a cetațenilor de buna credința”.„Am avut, astazi, la nivelul conducerii…

- Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele juridice, cu doua excepții. Plafonul de casa va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi, au anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul PNL, Nicolae Ciuca, marți,…

- Liderii Coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, anunța miercuri ca vor renunța la reducerea plafonului pentru plațile cash, dupa o ședința in care au analizat propunerea ANAF adoptata deja, și care ar fi trebuit sa intre in vigoare pe 11 noiembrie. „Datoria mea este sa intervin atunci…

- Guvernul Ciolacu iși asuma raspunderea in Parlament pe proiectul de lege privind masurile fiscale. Cabinetul a decis ce amendamente admite, din cele depuse de parlamentari. Una dintre modificarile acceptate a fost cea referitoare la cresterea procentului de taxare a bancilor pe cifra de afaceri, care…

- Guvernul, condus de prim-ministrul PSD, Marcel Ciolacu, protejeaza fermierii romani și nu va permite importurile de cereale din Ucraina cata vreme țara vecina nu va implementa masurile cerute de Comisia Europeana. In ultimele 48 de ore, in Romania nu s-a importat niciun kilogram de cereale ucrainene.…

- Guvernul Romaniei are o misiune dificila. Trebuie sa convinga la Bruxelles creșterea deficitului bugetar. Miniștrii Finanțelor, Investițiilor Europene și Muncii incep negocieri cu oficialii Comisiei Europene. La finalul saptamanii, la Bruxelles vor ajunge și premierul Marcel Ciolacu și președintele…

- Este Ziua Marinei și la Constanța se fac ultimele verificari inaintea ceremoniei care va incepe la ora 10.00. Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca vor fi acolo. Este o zi a Marinei care, la fel ca și anul trecut, se desfașoara in condiții speciale de securitate.