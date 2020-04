Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca a fost prelungita suspendarea zborurilor din si inspre Romania cu zece tari. "Astazi, am semnat si am prezentat spre aprobare si avizare domnului prim-ministru Ludovic Orban Ordonanta militara numarul 9. In aceasta…

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anuntat joi o noua ordonanta militara, o prima masura fiind prelungirea perioadei de suspendare a zborurilor catre mai multe destinatii. Vela a precizat ca interdictia impusa privire la exporturile de grau si de produse derivate nu mai este valabila. El…

- Marcel Vela: „Intram de maine intr-o perioada foarte importanta pentru evoluția viitoare a luptei impotriva coronavirusului. Fac apel la romani sa respecte prevederile Ordonanțelor Militare și recomandarilor de la Biserica Ortodoxa. Sunt conștient ca e greu, ca sarbatoarea de Paște e importanta, dar…

- CORONAVIRUS. Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat ordonanța militara cu numarul 9. Masurile adoptate: Prelungirea suspendarii zborurilor in și din Romania spre Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania. ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a spus, intr-o declarație de presa de la sediul MAI, ce prevederi sunt in Ordonanța Militara 9. Una dintre acestea se refera la exportul de grau și alte produse, care fusese interzis acum cateva zile. Dupa ce au primit critici de la Bruxelles, Guvernul a…

- Ministrul Marcel Vela e emis, joi, Ordonanța Militara numarul 9, prin care interzicerea exportului de grau a fost eliminata. De asemenea, prin documentul de joi s-a prelungit suspendarea zborurilor dinspre și catre Romanie din: Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia,…

- Dupa anunțarea celei de a șaptea Ordonanțe Militare, Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela a plecat in control in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fața locului, a modului in care sunt respectate noile masuri pe care abia le anunțase. Ministrul de Interne a constatat.…

- In contextul pandemiei de coronavirus, sambata, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat anunța intrarea in vigoare a noii Ordonanțe Militare numarul 7. Potrivit ministrului Marcel Vela, aceasta este una dintre cele mai dificile perioade pentru…