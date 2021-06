Guvernul renunță de azi la interdicția intrării cetățenilor străini în țară Guvernul va renunța din 1 iunie la interdictia intrarii cetatenilor straini in tara, masura impusa in starea de urgenta si in cea de alerta. Asociatia Incoming Romania (AIR) susține ca masura e benefica și reprezinta repornirea turismului internațional in Romania.. „Este o masura benefica pentru noi toti si este, de fapt, semnalul repornirii turismului international in Romania. De acum inainte, turistii straini pot sosi sa ne viziteze, cu respectarea hotararilor CNSU privind accesul in tara noastra in functie de tara de unde sosesc si de riscul acesteia de Covid 19 pentru Romania. Partenerii straini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident pe holurile Parlamentului miercuri, dupa prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliența. La ieșirea din sala de plen, premierul Florin Cițu a evitat sa se opreasca și sa ofere vreun raspuns presei, fiind urmarit de aceasta pe holurile Parlamentului pana in momentul in care a ajuns…

- Este o crima ca plajele din Mamaia si Navodari sa fie deschise abia la 1 iulie, din moment ce ele sunt gata si pot fi predate imediat operatorilor pentru a fi amenajate, a afirmat, vineri, Alin Burcea, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), intr-o conferinta…

- Numarul sosirilor turiștilor inregistrate in luna martie a acestui an a fost cu 78% mai mare fata de aceeasi luna din 2020, momentul intrarii Romaniei in starea de urgenta. Cu toate acestea, nivelul inregistrat este considerabil mai mic fata de aceeasi perioada din 2019. Astfel, in luna martie a acestui…

- Grecia si Romania pot fi destinatii turistice complementare, nu concurente, iar 2021 ar putea fi anul promovarii turistice a Romaniei in Grecia, potrivit unui comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), remis, joi, AGERPRES. Statul elen marcheaza 200 de ani de la debutul…

- Pana la implementarea certificatului verde in Uniunea Europeana, calatorii vor intra in Grecia cu un certificat de vaccinare, cu un test PCR sau cu un certificat de imunitate, toate acestea trebuind sa aiba o verificare a autenticitatii (de exemplu, cod QR), pentru a se evita falsificarea lor. Ministrul…

- Romania ar trebui sa adopte modelul grec de redeschidere a turismului și are nevoie de o acțiune inceputa in forța acum, susține ANAT. Turismul grecesc se deschide pe 14 mai. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) saluta inițiativa Greciei și considera ca aceasta ar trebui sa constituie…

- Romania ar trebui sa adopte modelul grec de redeschidere a turismului și are nevoie de o acțiune inceputa in forța acum, susține ANAT. Turismul grecesc se deschide pe 14 mai. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) saluta inițiativa Greciei și considera ca aceasta ar trebui sa constituie…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) saluta initiativa Greciei de a redeschide sezonul turistic din data de 14 mai si considera ca aceasta ar trebui sa constituie un model si pentru Romania. Potrivit unui comunicat al ANAT remis joi AGERPRES, si in Romania se pot crea protocoale…