Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca va fi adoptata o Ordonanta de Urgenta privind reintroducerea somajului tehnic. Este vorba de acordarea unei indemnizatii in cuantum de 75% din salariul de baza coresponzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de legea […] The post Guvernul reintroduce șomajul tehnic pentru angajații afectați de pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .