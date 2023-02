Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat ca se va relua exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționalitațiii sirenelor din țara. Alarmele se vor auzi, din nou, miercuri, 1 martie, in cadrul actiunilor pregatite de structurile de specialitate ale IGSU ca parte a programului…

- Romania va trimite in Siria doar ajutor umanitar, acesta urmand sa fie stabilit intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri, ca Romania nu poate trimite misiuni de salvare in 2-3 ța

- Romania va trimite in Siria doar ajutor umanitar, acesta urmand sa fie stabilit intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri, ca Romania nu poate trimite misiuni de salvare in 2-3 țari deodata, iar acum acestea sunt in Turcia,…

- Cele doua avalanșe de la Cabana Capra au ingrozit Romania, imaginile cu dezastru provocat acolo depașind orice imaginație. Printr-o minune, nimeni nu a fost ranit in urma tragediei, insa riscurile au fost extrem de mari. Din pacate, pagubele materiale sunt uriașe, insa cel mai revoltator lucru despre…

- Ciclonul care s-a abatut asupra tarii noastre continua sa faca ravagii. Guvernul a intervenit, dupa ce a fost luat „pe nepregatite”, desi meteorologii au anticipat vremea extrem de proasta, cu cateva zile in urma. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat, sambata, ca decreta starea de…

- Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat, joi, ca este o presiune mare pe Unitatile de Primiri Urgente, avand in vedere numarul mare de viroze si gripe, dar si pe segmental consultatiilor la domiciliu. Arafat a subliniat ca la nivel national nu este o crestere semnificativa a numarului de cazuri, fiind…

- Podul de la Ungheni are o finantare de 16,5 milioane euro. Pe de alta parte, capetele sectorului montan Tg Mures – Tg Neamt, 52 de kilometri, vor costa 6,1 miliarde lei si vor fi realizate prin PNRR. Primul sector de autostrada din judet unde vor incepe lucrarile va fi Mircesti – Pascani (30 km). Se…

- Colegiul Fizioterapeutilor din Romania reclama propunerile legislative care vizeaza excluderea unor servicii de fizioterapie din lista serviciilor de sanatate conexe actului medical, aratand, in acest context, ca li se blocheaza pacientilor accesul la servicii de fizioterapie a caror eficienta a…