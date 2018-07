Guvernul reglementează gestionarea deşeurilor provenite din ambalaje prin OUG „Obiectivul central al acestui act normativ este acela de a crește rata de reciclare a deșeurilor. Este un act normativ in concordanța și care urmarește completarea politicilor și strategiilor din domeniul gestiunii deșeurilor, spuneam in concordanța cu pe de-o parte cu reglementarile europene in domeniu, precum și cu obiective planului național de gestiune a deșeurilor. Este un subiect pe care exista și o condiționalitate ex-ante pe care Romania nu o indeplinise. Este singura, de altfel pe care Romania primise o scrisoare din partea Comisiei Europene și daca nu se adopta astazi acest act normativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

