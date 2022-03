Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, prin care se introduce posibilitatea remunerarii in tichete de activitati casnice cu valoare nominala de 15 lei pentru persoanele fizice care vor desfasura activitati casnice in beneficiul…

- Odata implinita varsta de pensionare, poate fi obținuta și pensia pentru limita de varsta. Acest lucru depinde insa și de indeplinirea stagiului minim de cotizare in sistemul public de pensii. Potrivit Avocat.net , in prezent, toate pensiile, inclusiv cea pentru limita de varsta, sunt reglementate de…

- CNSU propune obligativitatea maștilor de tip medical sau FFP2 Foto arhiva Guvernul este în sedinta si ar putea aproba noua hotarâre a CNSU publicata în aceasta dimineata. Aceasta vine cu noi reglementari în ceea ce priveste tipul mastilor acceptate si locurile…

- Israelul ofera de astazi doza 4 de vaccin anti-COVID tuturor persoanelor peste 60 de ani și angajaților din sistemul medical. Guvernul a anunțat decizia la doar 3 zile dupa ce o autorizase pentru cei cu sistemul imunitar compromis.

- De anul viitor, persoanele care obtin venituri din pensii mai mari de 4.000 de lei vor plati contributii la sanatate. In prezent, contributia la sanatate este de 10%, iar cea pentru pensii de 25%. Guvernul a decis, vineri, ca anumite categorii de pensionari sa plateasca de la 1 ianuarie 2022 contribuții…

- UPDATE – Guvernul a aprobat, miercuri, doua ordonante care implementeaza o mare parte din pachetul social promis in Programul de Guvernare si urmeaza o a treia ordonanta care se afla pe traseul de avizare interministerial, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. ‘Astazi (miercuri, n.r.), in sedinta…

- UPDATE – Guvernul va aproba in sedinta de miercuri un pachet de masuri sociale in beneficiul copiilor, pensionarilor si persoanelor cu dizabilitati, stabilind, printre altele, cresterea punctului de pensie, incepand din luna ianuarie a anului viitor, cu 10%, de la 1.442 lei, la 1.586 de lei, a declarat…

