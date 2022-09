Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca daca se va reuși reducerea la 2 sau 3 a numarului documentelor necesare pentru a deconta un panou fotovoltaic, problema va fi rezolvata și se vor putea analiza sutele de mii de cereri la programul național de fotovoltaice. Fii la curent cu cele…

- 63.000 de vouchere sociale au fost blocate de oficialii din Guvern, dupa ce s-a constatat ca beneficiarii aveau venituri de peste 1.500 de lei, a anunțat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Autoritațile au stabilit ca peste 63.000 dintre beneficiarii care au primit voucherele sociale…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca Guvernul va aloca, miercuri dimineata, 5 milioane de lei companiei Tarom, pentru a trimite aeronave care sa ii aduca acasa pe romanii afectati de decizia companiei Blue Air de a opri zborurile. Ulterior, Guvernul se va indrepta impotriva acestei…

- Vladimir Putin a depus joi, 1 septembrie, un buchet de trandafiri roșii la sicriul lui Mihai Gorbaciov. Administrația de la Kremlin a anunțat ca președintele rus nu va participa la funeraliile fostului șe al statului, deoarece nu ii permite „programul foarte incarcat”. Agenția de știri NEXTA a publicat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, le-a transmis, miercuri, un mesaj bucureștenilor care au spus ca nu este bine ca ursul sa fie impușcat. „Se vor trezi cu ursul in Cișmigiu, daca nu avem grija”, a spus Tanczos Barna. Ministrul a declarat, marți, la TVR Info, ca ursul nu are ce cauta in intravilan,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, marți, ca UMDR crede ca este nevoie de un preț reglementat la energie și ca implementarea masurii trebuie discutata cu Comisia Europeana și cu ANRE. „UDMR crede ca este nevoie de un preț reglementat. Susținem aceasta idee, implementarea trebuie discutata…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca, pe langa valul de canicula, exista și „județe piromane”, unde „persoane iresponsabile dau foc la vegetația uscata de pe camp”. Valul de canicula care se instaleaza in aceste zile in Romania va aduce temperaturi in limita de 40 de grade, a declarat, marți,…

- Guvernul spaniol introduce reduceri de 100% la calatoriile cu trenul pentru navetisti si pe distante medii, pentru a gestiona criza costului vietii, relateaza The Guardian, preluat de News.ro. Guvernul de coalitie, condus de socialisti din Spania, a precizat ca oamenii vor putea calatori gratuit in…