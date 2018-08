Stiri pe aceeasi tema

- ONU va invita diferitele parti implicate in conflictul din Yemen sa inceapa convorbiri de pace, pe 6 septembrie, la Geneva, a anuntat joi emisarul special al Natiunilor Unite, transmite AFP. Martin Griffiths a indicat in Consiliul de Securitate ca o solutie politica este posibila pentru a pune capat…

- "Am facut multe progrese privind acordul de retragere (...), dar exista inca lacune pe care trebuie sa le acoperim. De aceea, astept cu nerabdare sa se intensifice negocierile si sa ne asiguram ca suntem in cea mai buna pozitie pentru a obtine cel mai bun acord'', a declarat Dominic Raab, alaturi…

- Componente ale rachetelor trase asupra Arabiei Saudite de rebelii yemeniti houthi au fost fabricate in Iran, insa data trimiterii lor in Yemen nu a putut fi stabilita, potrivit unii raport confidential al Natiunilor Unite consultat joi de AFP, informeaza Agerpres.In acest text de 14 pagini,…

- Statele Unite s-au opus, la ONU, unui proiect de rezolutie prezentat de Kuwait in Consiliul de Securitate care cerea o protectie a palestinienilor in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, relateaza AFP, citata de news.ro. Zece tari, inclusiv China, Franta si Rusia, au votat vineri in favoarea acestui text,…

- Turcia doreste ca Adunarea Generala a ONU sa adopte o mitiune cu privire la Ierusalim, dupa ce militari israelieni au ucis zeci de palestinieni la bariera de protectie dintre Israel si Fasia Gaza care manifestau contra transferului Ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv, a anuntat joi ministrul turc…

- Turcia si Africa de Sud si-au rechemat ambasadorii din Israel, dupa ce militari israelieni au ucis 59 de plaestinieni si au ranit alti 2.400 – dintre care 1.350 prin impuscare – la bariera de securitate dintre Israel si Fasia Gaza, luni, in confruntari cu manifestanti contra inaugurarii Ambasadei Statelor…

- Palestina critica decizia Romaniei de a bloca declarația UE impotriva celor care iși muta ambasadele la Ierusalim și amenința cu luarea de masuri juridice și judiciare. Ministrul Afacerilor Externe al Autoritații Palestiniene a transms un comunicat de presa prin care critica decizia celor trei state…