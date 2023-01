Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat miercuri despre plagiatul lui Lucian Bode, in urma anuntului Universitatii Babes Bolyai, ca la fel ca si in orice alte cazuri, premierul Romaniei cere respectarea legii, dar in cazul punctual, este o situatie care se transeaza in cadrul unui proces, transmite News.ro. ”Din datele pe care le am, ministrul de Interne a oferit deja o pozitie publica in legatura cu acest material de informare pe care l-a transmis UBB. Nu este singura analiza care s-a facut, deci nu o sa comentez acum nici aceasta analiza, nici alte analize in legatura cu…