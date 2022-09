Guvernul Romaniei a anunțat prin purtatorul de cuvant Dan Carbunaru ca a decis sa acorde asistența tuturor cetațenilor romani aflați in strainatate și incapabili sa revina in țara din cauza Blue Air. Pentru asistența, pune la dispoziție un numar de telefon pe care il pot apela pentru a anunța unde se afla. Numarul este 0040.751.084.537. Aceasta asistența este oferita in plus peste toate cele oferite de consulatele Romaniei din afara țarii. Dan Carbunaru ii incurajeaza pe cei aflați in dificultate sa sune pentru a cere ajutor și asistența din partea statului roman. The post Guvernul pune la dispoziția…