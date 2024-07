Firmele, PFA-urile și persoanele fizice care desfașoara o profesie liberala nu mai au acces in trezorerii pentru plata obligațiilor bugetare. Ministerul Finanțelor a decis ca toate plațile de acest gen sa se faca doar prin virament bancar, motivand, halucinant, ca este periculos sa umbli cu bani cash pe strazi. Adoptarea unei astfel de prevederi vine […] The post Guvernul pune bazele dispariției cash-ului. Se inchid trezoreriile first appeared on Ziarul National .