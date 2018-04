Stiri pe aceeasi tema

- "Eu mi-am prezentat dorinta de a pleca de la ANAF in momentul in care domnul Viorel Stefan, ca proaspat ministru de Finante, venise in functie si imi povestea de ce urmeaza sa facem. Printre toate masurile de care am aflat cu totii, prima pe lista era impozitul pe gospodarii. Poate ca asa vede Guvernul…

- Ana Blandiana participa, alaturi de mai multi scriitori romani, la Targul de carte de la Leipzig care se desfasoara intre 15 si 18 martie, si unde Romania este tara invitata de onoare. Cu aceasta ocazie, intr-un interviu pentru „Adevarul”, scriitoarea a vorbit despre activitatea pe care o va avea la…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”. “N-am avut nicio problema…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”.

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Dezvoltatorii romani de jocuri video isi doresc dublarea cifrei de afaceri in acest sector, la 300 de milioane dolari, in urmatorii ani, a declarat Catalin Butnariu, presedinte al Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA) "Industria romaneasca are peste 6.000 de angajati…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Cetatea Aradului va ajunge, din nou, sub tutela Ministerului Apararii. Anunțul a fost facut de ministrul apararii, Mihai Fifor, ieri, la Arad, in cadrul unei conferințe de presa. Practic, ministrul Fifor a explicat cum ca Ministerul pe care il conduce nu va mai prelungi protocolul semnat cu Primaria…