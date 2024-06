Stiri pe aceeasi tema

- Limitarea prețurilor la energie, dar și plafonarea adaosului comercial la alimente trebuie continuata și extinsa la toate produsele romanești. Datele statistice arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a eliminat specula și a redus inflația, iar romanii au putut fi protejați de scumpirile nejustificate…

- Strategia PSD de investiții pentru creștere economica sustenabila a Romaniei inseamna dezvoltare, dar și transformarea industriei naționale. Datele publicate de Institutul Național de Statistica la 17 mai arata ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu susține industria romaneasca sa faca trecerea de la…

- Investițiile productive din Romania au fost de aproape 27% din Produsul Intern Brut (PIB), o suma record direcționata de catre Guvernul condus de Marcel Ciolacu care plaseaza țara noastra pe locul doi la nivel european. Politicile PSD de incurajare a producției locale și a investițiilor record in infrastructura…

- Institutul Național de Statistica a anunțat joi ca rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%. „Indicele preturilor de consum in luna martie 2024, comparativ…

- „Fapte:1. Rata anuala a inflației a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie - INS.2. PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria țarii, peste 1600 mld lei - INS.3. Numarul romanilor aflați in saracie extrema (deprivare materiala și sociala severa) a scazut cu 855.000…

- Investițiile publice introduse de Guvernul PSD au atins, in 2023, o valoare record de 101 miliarde de lei, adica peste 20 de miliarde de euro. Pentru 2024, valoarea prognozata a acestora este de peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezinta echivalentul…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…

- Alfred Laurențiu Mihai: Guvernul PSD, sub conducerea lui Marcel Ciolacu, a reușit sa mobilizeze resurse considerabile pentru investiții record in RomaniaSenatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai a vorbit, intr-o postare pe facebook, despre investițiile record pe care le-a facut guvernul condus de Marcel…