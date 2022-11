Guvernul propune instituirea sistemului integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice Prin proiectul de lege se propune instituirea Sistemului integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania, denumit e-SIGUR, sistem de interes national, complementar sistemelor inteligente de transport, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

