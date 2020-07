Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi propun, in Planul de relansare a economiei pe care il va prezenta oficial miercuri, construirea primelor 3 spitale regionale la Cluj, Iasi și Craiova, in perioada 2021 – 2027, construirea sau modernizarea a 25 de spitale judetene. In capitolul investiții din documentul Executivului,…

- "Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de accesa bani suplimentari fata de fondurile europene la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie:…

- In Spania, dupa doua zile de la terminarea starii de urgenta, guvernul regional al Madridului vrea controale mai dure in Aeroportul Barajas din capitala si dovada ca turistii s-au testat in tara de origine. Executivul spaniol spune ca masurile sanitare impuse sunt similare altor tari din Uniunea Europeana.…

- CHIȘINAU, 9 iun – Sputnik. Consumul, dar și investițiile din cel de-al doilea trimestru al acestui an s-ar putea diminua cu aproximativ 15,4 de miliarde de lei, iar pe intreg parcursul anului 2020 – cu 27,8 miliarde de lei. Cel puțin aceasta este prognoza Executivului, anunțata in cadrul ședinței…

- Ministerul Finanțelor pregatește o schema de ajutor de stat prin care vrea sa garanteze 80% din despagubirile pe care societațile ce asigura credite comerciale le-ar datora clienților asigurați pentru neincasarea facturilor la timp. Scopul declarat al unei astfel de scheme, inspirate dupa cele aprobate…

- Fara a pretinde ca sunt cititor in stele, am toate elementele necesare pentru a afirma ca PSD se pregatește pentru a-i aplica PNL-ului o lovitura letala. Și asta se va intampla inainte de alegeri. Guvernul urmeaza sa fie demis printr-o moțiune. Planul PSD este sa cada in final la ințelegere cu Klaus…

- La rectificarea bugetului de stat pentru 2020, Guvernul a exclus 1 miliard de lei, care urmau sa vina din Uniunea Europeana. Despre aceasta a anunțat Igor Dodon, in cadrul emisiunii „Președintele Raspunde”. Șeful statului a fost intrebat de catre un cetațean pe nume Petrica Cercel despre ajutorul financiar…

- Guvernul spaniol a „examinat cu interes” propunerea SUA pentru o tranzitie democratica în Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere între venezueleni, pentru care solicita un „efort special de unitate, generozitate si solidaritate”, informeaza…