Guvernul promite ieftinire, benzinarii păstrează sus prețurile: O singură rețea acordă reducerea de 50 de bani Mult anunțata reducere cu 50 de bani a litrului de carburant la pompa nu doar ca nu a avut loc, dar majoritatea stațiilor peco au pastrat prețurile. Exista o singura excepție. Prima zi in care poate fi aplicata decizia guvernamentala de reducere cu 50 de bani a prețului benzinei sau motorinei nu a adus și ieftinirea mult – așteptata. Cu o singura excepție, lanțurile de distribuție au pastrat același nivel de preț din ziua precedenta In cazul motorinei standard furnizate in București, de exemplu, prețul varia vineri dimineața intre 9,23 – 9,30 lei/ litru in rețelele MOL și OMV și era de 9,19 lei/… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte (n.n- noaptea de joi, 30 iunie spre vineri,1 iulie) si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanța care prevede reducerea cu 50 de bani pe litrul de carburant, iar ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca și-ar dori ca scaderea prețurilor sa fie aplicata chiar de maine. Deși spune ca ordonanța prevede o conformare voluntara, nefiind obligatorie, Popescu se arata…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea prețurilor la benzina și motorina cu 50 de bani. Ministrul Energiei a spus ca Ordonanta intra in vigoare in aceasta noapte. „Ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vad in piata companii care o aplica“, a mai spus ministrul Virgil Popescu.…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care…

- VIDEO: Reducerea de 50 de bani la carburanți intra in vigoare din aceasta noapte Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care a fost adoptata…

- Rasturnare de situație in cazul ordonanței de urgența prin care prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani. Deși documentul trebuia adoptat in ședința de Guvern de astazi, pana la urma azi vor fi analizate doar efectele intrarii ei in vigoare, urmand ca o decizie sa fie luata intr-o alta…

- PSD nu sustine proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonizarea, initiat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care propune inchiderea unor capacitati de productie pe carbune pana la finalul anului, asta in timp ce restul tarilor europene redeschid centrale pe carbune pentru a face fata crizei…