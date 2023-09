Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind „oprirea risipei bugetare", combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind „oprirea risipei bugetare”, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „In scurt timp, proiectul va fi…

- Executivul a adoptat proiectul modificarilor fiscale, cu mențiunea ca salariul minim general a fost crescut la 3.300 lei, prin hotarare de Guvern separata. „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania,…

Guvernul ia in considerare extinderea programului de ieftiniri la alimentele de baza, care a intrat in vigoare la 1 august…

- Guvernul ia in considerare extinderea programului privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. “Exista discutia. In primul rand, suntem la jumatatea termenului de implementare a actului normativ deja in desfasurare. Am…

- Guvernul a aprobat, vineri, trei hotarari care vizeaza investitiile in Portul Constanta, fiind alocati aproximativ 1,5 miliarde lei pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea drumurilor si pasajelor si a infrastructurii de distributie a energiei electrice si alimentare cu apa din acest port, a anuntat…

- UPDATE – Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii pentru construirea Autostrazii A7 – Moldova, actul normativ urmand sa fie inaintat Parlamentului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. ‘O decizie importanta…