Guvernul promite bani, facilități și vouchere de vacanță pentru susținerea turismului Dupa aproape doi ani de dezastru in industria ospitalitații, noul guvern a venit cu promisiuni de redresare și cu masuri de sprijin pentru HoReCa. Chiar daca nu s-a ajuns inca la concretizarea acestui sprijin promis, cel puțin i-a primit cineva la discuții pe reprezentanții industriei, i-a ascultat și chiar au fost preluate in programul de guvernare propunerile trimise de UGIR Romania, din care face parte și Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), singura reprezentativa la nivel de ramura. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

